Боевики из артиллерии обстреляли Широкино во время пребывания там наблюдателей ОБСЕ - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Вчера боевики нарушили перемирие в районе Широкино с применением артиллерии, минометов и стрелкового оружия. В это время в поселке находились международные наблюдатели из ОБСЕ", - сказал Лысенко, напомнив, что украинская сторона и мониторинговая миссия предложили демілітарізацію Широкиного с полным прекращением огня и отводом оружия.

Читайте такжеБоевики обстреляли военных из запрещенных Минскими соглашениями "Градов" и минометов

"Однако боевики продолжают порочить международное право, и осуществляют провокации, что демонстрирует их настрой на дальнейшее ведение боевых действий", - добавил Лысенко.

Он отметил, что боевики проводят активную воздушную разведку: украинские пограничники зафиксировали 4 полеты вражеских БПЛА.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, на протяжении минувших суток российско-террористические группировки 50 раз совершили обстрелы позиций украинских военных.