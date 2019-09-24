"Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень - законопроект

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за голосование вместо другого народного депутата.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады. Его автором выступил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

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Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины (неличное голосование).

"Кнопкодавов" предлагается наказывать штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тысяч гривень.

Также отмечается, что, согласно статье 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Законопроект также описывает процедуру фиксации "кнопкодавства" и порядок действий в случае выявления такого факта.

"Проект Закона разработан с целью обеспечения учета и отстаивания интересов украинского народа его представителями (народными депутатами Украины) во время принятия Верховной Радой Украины решений, а также полноценное выполнение народными депутатами Украины предоставленных им полномочий", - говорится в пояснительной записке.

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В ней также объясняется, что требование личного голосования народными депутатами предусмотрено Конституцией, а также законом "О статусе народного депутата Украины" и регламентом Верховной Рады. "Нарушение установленной Конституцией Украины процедуры принятия законов и других актов Верховной Радой Украины является основанием для признания их неконституционными", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук направил в регламентный комитет обращение с требованием дать правовую оценку зафиксированным фактам "кнопкодавста" и зарегистрировал президентский законопроект об обеспечении личного голосования.