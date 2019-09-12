В Раде зарегистрирован президентский законопроект о борьбе с "кнопкодавством"
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук направил в регламентный комитет обращение с требованием дать правовую оценку зафиксированным фактам «кнопкодавста» и зарегистрировал президентский законопроект об обеспечении личного голосования.
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Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.
«… как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами «кнопкодавста» в стенах парламента и дать им правовую оценку», - сообщил он.
Также, по словам Стефанчука, отдельной опцией он регистрирует проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины".
Как сообщал УНИАН, 11 сентября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о первом случае «кнопкодавства» в ВР нынешнего созыва внефракционным депутатом Александром Ковалевым.