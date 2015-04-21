Козаченко назвала обыск средством изъять документы людей, которые подлежат люстрации

Об этом она заявила "Украинской правде".

"Слишком много чиновников заинтересованы в том, чтобы люстрационные процедуры в Украине не состоялись. Но кого-то конкретно я не могу с этим связывать", - сказала Козаченко.

Она не исключила, что обыски могут быть связаны с фальшивым письмом экс-главуправления ГФС Анны Игнатенко, которая подпадала под люстрацию, однако в письме утверждалось, что она может продолжать занимать свою должность.

"Если это действительно связано с этим письмом, то меня это удивляет. Потому что я не только нашла то письмо, мы его вицыганили из ГФС, обнародовали, заставили человека уволить. Но ни разу меня не опрашивали по этому поводу, не вызвали", - возмутилась Козаченко.

"Проводить обыск таким образом – это исключительно давление, чтобы воспользоваться той ситуацией, чтобы добраться до планов, документов, которые есть у департамента", - считает она.

"Если бы меня куда-то вызвали, задали бы какие-то вопросы, если бы я знала, что есть какие-то уголовные производства, я бы поняла. У меня более 15 лет правозащитная практика. А эта проверка - это исключительная возможность добраться к информации, к документам", - считает глава департамента.

"Это документы прокуратуры в том числе, в отношении тех лиц, которые проверялись на люстрацию. Какие должности они и когда занимали, и т.п. Фактически при обыске они могут в том числе забрать документы по людям, которые подлежат люстрации, таким образом дать им возможность избежать этого", - сказала Козаченко.

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При этом она удивилась, что обыск хотят провести у нее дома, поскольку все эти документы хранятся на работе.

Козаченко также отметила, что документы об обыске оформлены ненадлежащим образом: "В документах даже не написали, кому поручено провести обыск. Его проводит главное следственное управление МВД".

По состоянию на 11:20 Козаченко не впускает никого в свою квартиру.

"Я их сейчас не пускаю, адвокаты выясняют полномочия людей, которые ко мне пришли. На работе также они проводят обыск в нескольких местах", - добавила она.

В самом помещении Минюста следователи с понятыми закрылись в кабинете Козаченко и никого не пускают в середину, проводят обыск.

Ранее сообщалось, что 16 марта стало известно - первая заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова незаконно выдала так называемую "люстрационную" индульгенцию заместителю начальника Главуправления Государственной фискальной службы в г. Киеве Анне Игнатенко.

В тот же день Министр юстиции Павел Петренко заявил, что "Люстрационная индульгенция" за подписью его заместителя Натальи Севостьяновой - эта подделка дело рук "отдельных творческих чиновников".