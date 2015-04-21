Следователям не предоставлено право на обыск дома Козаченко - журналист

Об этом «Общественному радио» сообщил журналист Денис Бигус.

«Что ищут и почему — неизвестно. С обыском приехала следователь Главного следственного управления МВД Свириденко. Сейчас ничего не происходит. Все стоят в подъезде и дискутируют о том, что следователя, который приехал с обыском, нет в ухвале суда, т. е. она не значится там как лицо, которое должно проводить этот обыск», - сказал Бигус.

Также Денис Бигус сообщил в соцсети, что ему известно о причинах обыска:

«Стало известно почему у нач. департамента люстрации Татьяны Козаченко, ее заместителя и в самом Минюсте обыски. Помните поддельное письмо Минюста в ДФС, чтобы спасти от люстрации зам. начальника Киевской ДФС Анну Игнатенко? Именно Козаченко вскрыла эту аферу. Вот теперь, по разговорам присутствующих, по этому делу у самой Козаченко и обыск», — пишет Денис Бигус.

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В свою очередь журналист-расследователь Дмитрий Гнап, который тоже находится на месте событий, написал на в соцсети, что решение про обыск вынес Печерский суд г. Киева.

Также журналисты сообщают, что обыски проводятся и на рабочем месте Козаченко и ее заместителя.

Напомним, ранее сообщалось, что к главе департамента по люстрации Министерства юстиции Украины Татьяне Козаченко пришли с обыском. Его пытается провести следователь Главного управления МВД Свириденко по решению суда.