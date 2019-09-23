Законопроект об отмене адвокатской монополии: комитет ВР предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы

Рабочую встречу членов комитета с представителями ассоциации предлагают провести в октябре.

Национальная ассоциация адвокатов (НААУ) готова к диалогу с Верховной Радой об изменениях к законопроекту №1013 об отмене адвокатской монополии.

Об этом сообщила во время заседания Рады адвокатов Украины в Одессе председатель РАУ, НААУ Лидия Изовитова, передает корреспондент Українських новин.

«Мы готовы к профессиональной дискуссии, и меня радует, что парламентский комитет тоже готов к такой дискуссии», – сказала Изовитова, комментируя письмо от председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Письмом предлагается провести в октябре рабочую встречу членов комитета с представителями НААУ.

По ее словам, сейчас в пользу сохранения монополии свидетельствуют не только выводы Венецианской комиссии по конституционным изменениям в части правосудия от 2015 года.

Так, Советом Европы осуществлена оценка судебной реформы в Украине за 2014-2018 годы и ее соответствие стандартам и рекомендациям Совета Европы.

В частности, оценено и введение исключительного права адвокатов на представительство в судах.

Она также сообщила, что на данный момент в Украине работает эксперт Совета Европы с целевой миссией относительно результатам внедрения монополии адвокатов на представительство в судах и будет изучать мнения всех заинтересованных сторон.

Изовитова добавила, что аргументы о целесообразности отмены монополии, указанные в письме парламентского комитета при этом могут быть опровергнуты рядом убедительных фактов.

Так, аргумент о том, что практическая реализация исключительного права адвокатов на представительство в судах обнаруживает недоступность услуг адвоката для граждан, опровергается данными государственного бюджета на бесплатную правовую помощь.

Заместитель председателя НААУ и РАУ Валентин Гвоздий процитировал закон о государственном бюджете на 2019 год. Согласно ему, в текущем году расходы на функционирование системы бесплатной правовой помощи составили 826 миллионов гривень. Из них 441 миллионов - это содержание собственно центров бесплатной правовой помощи (из них 307 миллионов – зарплаты государственных чиновников). 385 миллионов – на оплату услуг бесплатных адвокатов.

«Это не только неэффективное использование государственных средств, это преступление, ведь правовая помощь оказывается людям, а не чиновникам бесплатной правовой помощи», – сказал Гвоздий.

Кроме того, адвокатура готовит законопроект о реорганизации системы бесплатной правовой помощи.

«Мы готовим законопроект по полной реорганизации бесплатной правовой помощи, чтобы администрирование перешло в органы адвокатского самоуправления. Это будет действительно удешевление правосудия, которое сейчас поставлено парламентом целью всех изменений в сфере судопроизводства. Этим законопроектом мы покажем пути экономии бюджета, обеспечение адвокатов работой, а граждан – профессиональной правовой помощью за счет государства», – сказала Изовитова.

Напомним, законопроектом №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения». Таким образом, действующая на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

НААУ в обращении к Президенту и парламенту отметила, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником – адвокатом. Законами «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 5 июля 2012 № 5076-VI и «О бесплатной правовой помощи» от 2 июня 2011 № 3460-VI прописаны механизмы и инструментарий обеспечения этого права.