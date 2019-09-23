У Зеленского прогнозируют, что списки людей для следующего обмена могут согласовать через месяц

По словам помощника президента Украины, власти делают все, чтобы следующий этап обмена произошел как можно быстрее.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает, что через месяц будут согласованы списки людей для следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией.

Об этом в интервью LB.ua заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая», - сказал Ермак.

Читайте такжеДенисова об обмене: сначала были 24 моряка, затем Зеленский смог договориться

«Это (возвращение 35 граждан Украины, удерживаемых Россией – УНИАН) был только первый этап. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в Минских соглашениях и является для нас приоритетом. Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой», - отметил помощник президента.

По словам Ермака, над формированием конкретных списков продолжается работа. «Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», - сказал он.

Ермак подчеркнул, что команда Зеленского делает все, чтобы следующий этап обмена произошел как можно быстрее.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.