В этом году может состояться еще один обмен, РФ удерживает 113 украинских политзаключенных – Денисова

По словам омбудсмена, есть перспективы нового обмена.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Украина после обмена 7 сентября планирует вернуть из РФ на родину и других политзаключенных.

Об этом она рассказала в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

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"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один - господин Бекиров освобожден под личное обязательство и 24 моряки были освобождены под мое личное обязательство, как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - рассказала она.

Согласно решению трибунала, Россию обязали безотлагательно освободить моряков и корабли.

По словам Денисовой, когда она вступила на эту должность, в 2018 году, она объехала украинские тюрьмы, в которых находились российские граждане для того, чтобы они написали заявление на обмен на имя Владимира Путина.

Относительно того, чем уступила Украина во время обмена, Денисова сказала: "Ничего нет важнее, чем человек и его жизнь".

"Именно Зеленский занял позиции, что к 24 морякам нужно добавить политзаключенных. Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, те которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - добавила Денисова.