Буш поздравил Яценюка как самого молодого в мире

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО станет «дополнительным импульсом обществу для проведения реформ в экономической и гуманитарной сферах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи с Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем БУШЕМ и Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил необходимость постоянного диалога с ближайшими странами-соседями Украины, в том числе с Российской Федерацией.

Председатель ВР отметил важность государственного визита Президента США в Украину и высоко оценил украинско-американские переговоры, состоявшиеся сегодня, и поприветствовал подписание ряда важных двусторонних документов, в частности «Дорожной карты».

Стороны обсудили пакет вопросов расширения двустороннего сотрудничества в экономической сфере. А.ЯЦЕНЮК отметил «прочные фундаменты» экономической составляющей двусторонних отношений, в частности признание США Украины как страны с рыночной экономикой, а также подписание Соглашения о вступлении Украины в ВТО и предоставление США преференций для некоторых групп украинских товаров, которое состоялось во времена возглавления А.ЯЦЕНЮКОМ Министерства экономики Украины.

Во время встречи речь шла также об интенсификации двустороннего диалога в энергетической сфере, в частности в отрасли энергетической безопасности, разработки полезных ископаемых и поиска альтернативных источников энергии.

Председатель Верховной Рады информировал Дж.БУША о разных политических взглядах относительно вступления Украины в НАТО в стенах украинского парламента. При этом он отметил, что Верховная Рада приняла постановление «О вопросе вступления Украины в Организацию Североатлантического договора», в соответствии с которым решение относительно международного договора о вступлении Украины в НАТО принимается лишь по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться по народной инициативе в соответствии с Законом Украины "О всеукраинском референдуме".

Президент США искренне поздравил А.ЯЦЕНЮКА как одного из самых молодых спикеров мира за два последних века (именно в США в 1839-41 годах Палату представителей парламента возглавлял тридцатилетний Роберт Хантер).