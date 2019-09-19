Абромавичус назначил себе новых заместителей

Он ожидает, что новая команда в ближайшее время разработает комплексную стратегию развития концерна и решит ряд задач.

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус назначил себе четырых заместителей, которые возглавят ключевые направления работы госконцерна.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы «Укроборонпрома».

Так, заместителем гендиректора по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь.

«В концерне Роман будет возглавлять так называемый Центр трансформаций – реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик «Укроборонпрома», внутренних процессов и системы управления бизнесом; начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления», - сказано в сообщении.

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Надежда Бигун, имеющая опыт работы в ProZorro, будет заниматься закупками концерна.

«В «Укроборонпроме» Надежда, прежде всего, будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок, повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрения категорийных стратегий. Сегодня только 8 из 138 предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», включая сам концерн, проводят закупки через Prozorro. Отдельным фокусом работы Надежды Бигун станет импортозамещение товаров российского производства», - сказано в сообщении.

Финансово-экономическим блоком концерна будет руководить Сергей Иванюта, работавший в НБУ и «Укргазвыдобування».

«В сферу ответственности Сергея в «Укроборонпроме» входит формирование и реализация финансовой политики концерна, развертывание комплексной программы финансового оздоровления предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», реструктуризация долгов и тому подобное», - сказано в сообщении.

Проектный офис концерна возглавит Олег Яковенко, имеющий опыт работы в Минэкономразвития.

«Олег Яковенко будет разрабатывать дорожную карту трансформаций, контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом. Сразу после назначения Олег Яковенко внедрил в команде новых советников Канбан – метод прозрачного управления разработкой продуктов, изобретенный инженерами заводов Toyota», - сказано в сообщении.

Абромавичус ожидает, что новая команда в ближайшее время разработает комплексную стратегию развития концерна, ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции, проведет кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов концерна, внедрит комплексные антикоррупционные механизмы и лучшие практики корпоративного управления на предприятиях госконцерна.

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором концерна «Укроборонпром».

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.