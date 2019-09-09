Переговоры о следующем обмене уже ведутся, но им нужна «тишина» - Денисова

Конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять Денисова не назвала.

Украинская власть продолжает переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадского.

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«Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму», - сказала она.

Относительно конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать», - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.

Тем временем в рамках обмена в Москву направили, среди прочих, бывшего зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха и обвиненного в госизмене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.