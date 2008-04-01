Из-за Буша у БЮТ задачка не сходится с ответом

Сегодня на заседании фракции БЮТ не было принято решение о кандидатуре на должность мэра Киева, сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат Анатолий СЕМИНОГА.

По его словам, это связано с тем, что в Украине с визитом находится Президент США Джордж БУШ, и “правительство все - на протокольных встречах, потому не было Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО - УНИАН), не было ТУРЧИНОВА”.

А.СЕМИНОГА добавил, что, “скорее всего, оно (решение -УНІАН) будет или завтра, или в ближайшие дни”.

“На этой неделе, я убежден, мы определимся с кандидатурой”, - сказал А.СЕМИНОГА.

По его словам, 11 апреля состоится межпартийная конференция, на которой будет утверждена как кандидатура на должность мэра от БЮТ, так и кандидаты в депутаты Киевского городского совета от блока.

А.СЕМИНОГА отметил, что в партии “идет дискуссия”. По его словам, кандидатура первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА на должность мэра - одна из ведущих, “но есть и другие вопросы”.

Он добавил, что “у нас, к сожалению, нет подготовленного и раскрученного кандидата, мы этим вопросом не занимались”. В то же время А.СЕМИНОГА выразил убеждение, что кандидатура, которую предложит БЮТ, “одержит победу”.

По его словам, главное, что у БЮТ есть команда, которая готова работать на нужды киевлян.

Говоря о блоке “Наша Украина - Народная самооборона”, он отметил, что коллеги по коалиции “должны следовать логике” и осознать, что БЮТ имеет наибольшую электоральную поддержку в Киеве.

По словам А.СЕМИНОГИ, “демократические силы, отдавая дань уважения киевлянам и их выбору, должны поддержать ту кандидатуру, которую предлагает БЮТ”.