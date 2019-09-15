Волкер рассказал о подготовке встречи с Сурковым

По словам спецпредставителя, США и РФ в течение последних недель поддерживали контакт по этому поводу.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер выражает надежду, что вскоре удастся договориться о встрече с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

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"Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать", - заявил Волкер.