Волкер рассказал о подготовке встречи с Сурковым
04:14, 15 сентября 2019Политика
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По словам спецпредставителя, США и РФ в течение последних недель поддерживали контакт по этому поводу.
Волкер и Сурков готовят совместную встречу по Донбассу / фото BELPRAUDA.ORG
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер выражает надежду, что вскоре удастся договориться о встрече с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
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"Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать", - заявил Волкер.
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