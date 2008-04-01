Джордж Буш заговорил по-украински со шпаргалки (фото)

Сегодня утром Президент Украины Виктор Ющенко встретил Президента США Джорджа Буша на площади перед Секретариатом .

Американского гостя встречала рота почетного караула. Президент США поприветствовал украинских военных по-украински. "Вітаю, воїни", - сказал Буш. Очевидно, чтобы ничего не перепутать, перед этим Президент США заглянул в маааленькую шпаргалочку :)

После этого президенты скрылись за дверью Дома Городецкого, где состоялась встреча в формате "с глазу на глаз" и украинско-американские переговоры в расширенном формате.

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН