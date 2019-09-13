Рада сегодня должна рассмотреть законопроект Зеленского о разоблачителях коррупции (онлайн)

Кроме того, в повестке дня содержится еще ряд экономических законопроектов.

Верховная Рада Украины сегодня рассмотреть президентский законопроект о внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» относительно разоблачителей коррупции.

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Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос в повестке дня стоит в блоке для рассмотрения для включения в повестку дня пленарного заседания и принятия решения.

Все остальные сегодняшние вопросы повестки дня также входят в этот блок. Среди них, в частности, вопрос о внесении изменений в регламент Рады по планированию и системности законотворческой деятельности парламента.

Также депутаты должны рассмотреть вопрос о признании утратившим силу закона «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Кроме того, в повестке дня содержится еще ряд экономических законопроектов. В том числе вопрос о совершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности, а также о государственном регулировании космической деятельности.

Среди прочего, депутаты также должны рассмотреть законопроект о концессии.