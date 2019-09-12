Госдеп США согласился выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины

Также ожидается, что подобное решение будет принято в Департаменте обороны (Министерстве обороны).

В Государственном департаменте США заявляют, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

Об этом сообщает издание Defense News.

"Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения", - утверждает издание.

В частности, помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер объявил, что Конгресс был уведомлен об этом финансировании поздно вечером в среду. Эти средства можно использовать после того, как пройдет 15 дней после уведомления Конгресса, если не появится возражений в Конгрессе.

"Государственный департамент осуществил оценки дальнейших возможностей в отношении зарубежного военного финансирования и дополнительных возможностей в целях противодействия российской агрессии", - заявил Купер.

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"Мы также поддерживаем уничтожение обычных видов вооружения, ограничение и хранение оружия. Следовательно, существует широкий круг помощи по вопросам безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины", - добавил он.

"Я предполагаю, что будут дальнейшие извещения, но вчера мы смогли осуществить всю эту работу с документами и довести это до Конгресса", - отметил Купер.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности - министру обороны Марку Эсперо и тогдашнему советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону - пересмотреть программу финансирования на поддержку сферы безопасности Украины.

Из-за пересмотра программы финансирования для Украины приостанавливалась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощо в сфере безопасности для Украины. Средства не могли расходоваться, пока проходил пересмотр программы финансирования. Срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

Пересмотр помощи для Украины также появился на фоне широких внутренних дебатов в США относительно того, следует ли прекратить или сократить миллиарды долларов, выделяемых на зарубежную помощь.