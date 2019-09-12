Президент Европарламента хочет прибыть в Украину и лично вручить Сенцову премию Сахарова

25 октября 2018 года Сенцову была присуждена премия Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли намерен прибыть в Украину для вручения премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова освобожденному в рамках обмена Украины с Российской Федерацией украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом Сассоли сказал на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте аудиовизуальных услуг Евросоюза.

Читайте такжеСенцов в мае собирался начать вторую голодовку

"Когда речь идет об Олеге Сенцове - он имеет проблемы со здоровьем. Мне жаль об этом говорить, но он был приглашен прибыть в Брюссель или Страсбург. В прошлом году он был награжден премией Сахарова и был приглашен в Брюссель получить ее", - сказал Сассоли .

"Мы будем очень рады увидеть его, если сможет приехать. Сегодня на конференции президентов я сказал, что собираюсь сам осуществить визит в Украину", - подчеркнул президент ЕП.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

25 октября 2018 года Сенцову была присуждена премию имени Сахарова. Церемония награждения состоялась 12 декабря в Страсбурге. В ней приняли участие сестра политзаключенного Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.