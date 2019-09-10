Сенцов считает, что Украина движется в правильном направлении

В то же время, по словам Сенцова, ему "нужно вникнуть, что и как".

Освобожден в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявляет, что Украина в целом движется в правильном направлении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченком пресс-конференции в Киеве.

На просьбу прокомментировать текущую политическую ситуацию в стране он сказал: «Мне сейчас трудно что-то комментировать, потому что я не люблю быстрые выводы. Громкие слова и просто так говорить я не буду. Мне нужно вникнуть, что и как».

«Пока трудно понять, но, даже исходя не из своих наблюдений, а из писем людей, которым я доверяю, трудности есть, не все хорошо, много вещей не произведено или сделано плохо, но в целом страна движется и движется в правильном направлении», - сказал Сенцов.