Указы президента о помиловании переданных РФ заключенных засекречены и не будут опубликованы – Денисова

7 сентября Украина и Россия обменялись заключенными в формате "35 на 35".

В Украине не будут публиковать указы президента Украины о помиловании заключенных, которые были переданы Москве в рамках обмена 7 сентября.

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Такое заявление в интервью «РБК» сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая входила в рабочую группу по обмену удерживаемых лиц.

Журналист задал Денисовой вопрос о том, сколько людей из тех, кто вернулся в РФ, были помилованы президентом Украины (звучали разные цифры, от 12 до 16). Вопрос также касался публикации указов о помиловании.

«Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются», – заявила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что может комментировать только свою работу.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.