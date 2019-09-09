У Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными до конца года

По данным помощника президента Андрея Ермака, в плену остаются «несколько сотен людей».

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский поставил четкую задачу относительно нового обмена пленными.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

«Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой», - ответил он на вопрос, можно ли надеяться на проведение еще одного обмена пленными до конца года.

Читайте также"Россия должна немедленно освободить всех украинцев": Госдеп США прокомментировал обмен пленными

По его словам, в плену остаются «несколько сотен людей». В частности, среди них крымские татары.

«Мы каждый день над этим (списком пленных – УНИАН) работаем, безусловно. Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие увольнения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому, я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченком задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.