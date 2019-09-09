Глава "Укравтодора" Новак будет судиться с НАПК

В "Укравтодоре" настаивают, что все данные в декларации Новака являются достоверными, а составленный НАПК протокол - необоснованным и неправомерным.

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак намерен судиться с Национальным агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укравтодора".

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В "Укравтодоре" заявили, что данные в декларации Новака являются достоверными, а составленный НАПК протокол необоснованным и неправомерным. Вся задекларированная руководителем "Укравтодора" в 2016, 2017, 2018 годах информация, отмечается в сообщении, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

Что касается автомобиля, стоимость которого, согласно данным НАПК, была указана недостоверно, то, отмечают в "Укравтодоре", это авто было получено Новаком до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость четко соответствует договору лизинга.

"Руководитель Укравтодора будет защищать свою позицию в суде относительно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказывать достоверность отображаемой им информации, в частности, в декларации за 2017 год", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений.