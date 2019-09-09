У главы "Укравтодора" обнаружили недостоверные данные в декларации

Также на лжи в декларации поймали председателя Фастовского райсовета.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В декларации за 2017 год у Новака обнаружили недостоверные сведения на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 189,2 тысячи гривень.

Кроме того, установлена недостоверность сведений на общую сумму 225,1 тысячи гривень в декларации за 2017 год, представленной председателем Фастовской районной рады. Геннадий Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит члену семьи (отчиму), земельный участок, который арендует отчим, а также не указал сведения о полученных членами семьи доходах.

Ответственность за соответствующее правонарушение предусмотрено частью четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Как сообщал УНИАН, НАПК во время полной проверки деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов.