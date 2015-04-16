Конституционный Суд отказался переносить рассмотрение закона об очищении власти (трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, Министерство юстиции просило суд перенести рассмотрение представлений, мотивируя свою просьбу тем, что в Верховную Раду подан законопроект о внесении изменений в закон Украины “Об очищении власти”. Минюст просил, чтобы до принятия этих изменений парламентом и получения заключения Венецианской комиссии КС не рассматривал представление по поводу конституционности ряда норм закона о люстрации.

В настоящее время продолжается заседание КС.

Читайте такжеКонституционный суд начал рассмотрение положений закона о люстрацииКак сообщал УНИАН, Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период по соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

В то же время в представлениях Верховного суда Украины содержится ходатайство о признании такими, что не отвечают Конституции Украины, положений закона, касающихся запрета для определенных лиц, в отношении которых осуществляется люстрация, в течение 10 лет занимать должности.

Речь идет о лицах, которые занимали в целом не менее чем один раз в год в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года должности члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), члена Высшего квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя, заместителя.

Этот запрет применяется к лицам, которые занимали эти же должности в период с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года и не были уволены в данный период по собственному желанию.

Кроме того, обжалуемые положения этого закона о запрете занимать должности для судей, которые вынесли решения против участников Евромайдана.

Читайте такжеКонституционный суд заявил о давлении через закон о люстрацииВ представлении 47 народных депутатов речь идет о конституционности положений закона о запрете занимать должности для лиц, которые на протяжении не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года занимали посты президента, премьер-министра Украины, членов правительства, главы Национального банка Украины, руководителей силовых структур, главы Администрации президента.

Депутаты обжаловали аналогичный запрет в отношении лиц, занимающих указанные руководящие должности в органах власти в период с 21 ноября 2013 до 22 февраля 2014 года, а также работников правоохранительных органов, следователей, оперативных работников, работников органов прокуратуры, которые принимали участие в задержании лиц, освобожденных от уголовной или административной ответственности в соответствии с законами об амнистии, составляли на них рапорты и протоколы об административном правонарушении.