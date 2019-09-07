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Граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из аэропорта "Борисполь" - адвокат (видео)

11:43, 07 сентября 2019
Политика
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Россияне, готовящиеся к обмену, вылетели из "Борисполя / фото facebook.com/andriy.tsaplienko

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта "Борисполь".

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Улетели. Без Руслана", - написал он.

Адвокат имел ввиду гражданина РФ Руслана Гаджиева, которого, по его данным, ранее исключили из списка на обмен.

Рыбин также опубликовал фото, на котором видно, что россияне улетели на российском правительственном самолете Ту-204-300 под номером RSD092, который ранее приземлился в "Борисполе".

Журналист Джулиан Ропке также опубликовал видео, на котором видно как автобус в сопровождении нескольких машин подъезжает к российскому самолету.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

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