Граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из аэропорта "Борисполь" - адвокат (видео)

Они улетели на российском правительственном самолете Ту-204-300, который ранее приземлился в "Борисполе".

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта "Борисполь".

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Улетели. Без Руслана", - написал он.

Адвокат имел ввиду гражданина РФ Руслана Гаджиева, которого, по его данным, ранее исключили из списка на обмен.

Рыбин также опубликовал фото, на котором видно, что россияне улетели на российском правительственном самолете Ту-204-300 под номером RSD092, который ранее приземлился в "Борисполе".

Журналист Джулиан Ропке также опубликовал видео, на котором видно как автобус в сопровождении нескольких машин подъезжает к российскому самолету.

Convoy passed the Tu-204 and is now heading towards the main terminal building.

Will reach me in a minute if it keeps track.

Not sure but could be the bus that left the Tu-204 an hour ago. pic.twitter.com/k5ttULNkEJ — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.