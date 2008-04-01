«Дочка» Газпрома получила союзника в борьбе с Тимошенко

RosUkrEnergo (RUE) получила союзника в борьбе за экспорт газа в Европу. Европейские потребители – Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo (Польша) и SPP (Словакия) – выступили против решения украинского правительства о лишении RUE права на экспорт газа, сообщает "Коммерсантъ-Украина ".

Мы обеспокоены тем, что правительство Украины запретило RUE экспортировать газ,– сообщила в пятницу пресс-секретарь Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Иоанна Закшевская.– У нас с этой компанией заключен контракт на покупку топлива". PGNiG поддержали в словацкой SPP – в своем заявлении в пятницу компания обвинила Украину в нарушении Энергетической хартии. Этот договор, к которому Киев присоединился в 2001 году, обязывает страны "не прерывать и не сокращать существующие транзитные потоки даже в случае связанных с этим транзитом споров с другой страной". В 2007 году RUE поставила в Евросоюз 10,2 млрд кубометров газа.

В течение марта премьер-министр Юлия Тимошенко приняла целый ряд мер по устранению RUE, на 50% принадлежащей российскому "Газпрому", с внутреннего рынка. В частности, правительство запретило компании экспортировать газ за пределы Украины. Тогда в "Нафтогазе" заявили, что таким образом предотвращают повторение январского кризиса, когда RUE продала 1,5 млрд кубометров дешевого газа в ЕС, а "Газпром" предложил в качестве замены дорогой российский газ. Кроме того, госпожа Тимошенко исключила из соглашения с "Газпромом" от 12 марта пункт об отборе газа из украинских хранилищ и транзит RUE газа через Украину европейским потребителям.

Вопрос о поставках газа из Украины глава польского правительства Дональд Туск должен был обсуждать на встрече с Юлией Тимошенко в пятницу, сказала госпожа Закшевская. Для участия в переговорах в Киев в составе польской делегации прибыл вице-глава правления PGNiG Мирослав Добрут. С украинской стороны в них должен был участвовать министр топлива и энергетики Юрий Продан. Впрочем, в ходе открытой части переговоров сторон этот вопрос не обсуждался, сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина Сорока. Об итогах же закрытой части встречи стороны пока не сообщают.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявления PGNiG и SPP не комментируют. Не стали обсуждать эту тему и в RUE. Но высокопоставленный источник Ъ в "Газпроме" говорит, что в ближайшее время компания может направить Украине официальный протест. "Нашему совместному предприятию отказывают в услуге по транзиту газа. Иначе как административным давлением это назвать нельзя",– заявил источник.

Вмешательство европейских потребителей может помочь RUE сохранить за собой транзит газа, считает глава правления Центра прикладных исследований "Пента" Владимир Фесенко. "Страны ЕС встали на сторону "дочки" "Газпрома". Это окажет серьезное влияние если не на Юлию Тимошенко, то по крайней мере на Виктора Ющенко, который вынужден будет вмешаться в ситуацию и отменить постановление правительства",– прогнозирует директор Института политики Вадим Карасев.