На территории военного аэродрома в "Борисполе" заметили пустой автобус и авто с дипномерами консульства РФ (фото)

По информации журналистов, сегодня состоится обмен пленными между Украиной и РФ.

На военный аэродром "Борисполя" заехал пустой автобус в сопровождении машины со спецсигналами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка Алена Лунькова. Также, по ее словам, туда же заехали машины с дипломатическим номерами консульства РФ.

Соответствующие фото Лунькова опубликовала на своей странице в соцсети.

Ранее самолет авиаотряда "Россия" около 10:30 приземлился в аэропорту "Борисполь". В нем, вероятно, находятся освобожденные украинцы.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Сущенко и 24 моряков.

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Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.