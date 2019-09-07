На территории военного аэродрома в "Борисполе" заметили пустой автобус и авто с дипномерами консульства РФ (фото)
На военный аэродром "Борисполя" заехал пустой автобус в сопровождении машины со спецсигналами.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка Алена Лунькова. Также, по ее словам, туда же заехали машины с дипломатическим номерами консульства РФ.
Соответствующие фото Лунькова опубликовала на своей странице в соцсети.
Ранее самолет авиаотряда "Россия" около 10:30 приземлился в аэропорту "Борисполь". В нем, вероятно, находятся освобожденные украинцы.
Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.
29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Сенцова.
Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Сущенко и 24 моряков.
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Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.
Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.