ГПУ завела дело по факту пропажи "золотого батона" Януковича
Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины внесло в Единый реестр досудебных расследований факт кражи ценностей из резиденции «Межигорье».
Об этом в Facebook написал народный депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Добродомов.
«Наконец правоохранители отреагировали на факты исчезновения ценностей из Межигорья, в частности, легендарного "золотого батона Януковича"»,– сообщил депутат.
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«Меня возмущает, что до обнародования мною фактов этих краж никому из МВД и Генпрокуратуры не было дела до ценностей стоимостью в несколько миллионов долларов, которые должны быть присоединены в качестве вещественных доказательств к коррупционным уголовным делам против руководителей прошлого режима!» – добавил Добродомов.
Нарешті правоохоронці таки зреагували на факти зникнення цінностей з Межигір'я, зокрема легендарного "золотого батона Ян...Posted by Дмитро Добродомов on 15 Апрель 2015 г.
Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии Украины задержали гражданина России, который пытался проникнуть на территорию резиденции "Межигорье" в Киевской области. Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление военным.