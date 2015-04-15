ГПУ завела дело по факту пропажи "золотого батона" Януковича

Об этом в Facebook написал народный депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Добродомов.

«Наконец правоохранители отреагировали на факты исчезновения ценностей из Межигорья, в частности, легендарного "золотого батона Януковича"»,– сообщил депутат.

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«Меня возмущает, что до обнародования мною фактов этих краж никому из МВД и Генпрокуратуры не было дела до ценностей стоимостью в несколько миллионов долларов, которые должны быть присоединены в качестве вещественных доказательств к коррупционным уголовным делам против руководителей прошлого режима!» – добавил Добродомов.

Нарешті правоохоронці таки зреагували на факти зникнення цінностей з Межигір'я, зокрема легендарного "золотого батона Ян... Posted by Дмитро Добродомов on 15 Апрель 2015 г.

Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии Украины задержали гражданина России, который пытался проникнуть на территорию резиденции "Межигорье" в Киевской области. Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление военным.