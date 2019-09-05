Путин: в ближайшее время Украина и Россия объявят о решениях по обмену пленными

При этом, по словам Путина, по Клыху и Карпюку у Москвы «особая позиция».

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти Украины и РФ объявят о принятых решениях по обмену удерживаемыми лицами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Комментируя упоминание Медведчуком украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция».

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в офисе.

При этом адвокат Рыбин ранее высказывал предположение, что обмен может состояться 3 сентября.