Обмен пленными между Россией и Украиной откладывается до следующей недели - СМИ

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели.

Об этом Радио Свобода сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах, комментируя сообщение чиновников, передаваемых в средствах информации.

Читайте такжеАдвокат Рыбин заявил, что самолеты с пленными в РФ и Украине еще не вылетели для обмена

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа стало известно, что в «Лефортово» этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится ночью.

Сегодня, 30 августа, Крым.Реалии сообщили, что незаконно захваченные в плен Россией в районе Керченского пролива украинские моряки самолетом уже доставлены в Киев в рамках российско-украинского обмена.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в ОПУ.