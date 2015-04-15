Наливайченко рассказал, почему замедлилось расследование дел против Ефремова, Добкина и Кернеса

Глава СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что следствие готовит дополнительную доказательную базу относительно сепаратистских заявлений политиков.

Об этом он заявил во время заседания антикоррупционного комитета ВР в среду, пишет Украинская правда.

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"Уголовное производство относительно Левченко, Ефремова и Добкина в СБУ зарегистрировано. К сожалению, доказательная база, наработана СБУ вместе с Генпрокуратурой, была интерпретирована судом и не принята во внимание. Работа продлена. Генпрокурор дал поручение качественно доработать материалы, которые позволили бы законно в суде отстоять позицию относительно необходимого уголовного преследования лиц, которые стояли за организацией сепаратистских акций", - заявил Наливайченко.

"Что касается Геннадия Кернеса, нет решения суда о его задержании. Его довезли в суд, и доказательной базы не хватило, суд решения об аресте не принял. Должна быть продлена следственная работа и сбор доказательств", - сказал он.

Наливайченко пожаловался, что существует проблема с экспертными оценками.

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"Могу подтвердить, что очень тяжело идет работа, где мы по закону должны получать экспертизы разного рода. Не все эксперты соглашаются с доказательствами следователей, что в высказываниях политиков содержатся признаки преступления, говорят, что это оценочные суждения, политические суждения. В этом есть большая сложность. Якобы все ясно, якобы мы убеждены, но независимые эксперты дают другие выводы", - сказал Наливайченко.