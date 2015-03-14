Наливайченко заявил о намерении бороться за умы жителей оккупированного Донбасса

Служба безопасности Украины контролирует ситуацию в Донецке и Луганске. Об этом в интервью LB.ua заявил глава ведомства Валентин Наливайченко.

"На местах есть люди, которые нам помогают, в том числе – в непосредственном руководстве "ДНР" и "ЛНР". Так что информацией мы обладаем в полной мере", - рассказал глава СБУ.

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Кроме того, Наливайченко рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ведомством.

"На сегодня есть ряд актуальных задач. Первая – создать, совместно с силами МВД – пояс безопасности вокруг временно оккупированных территорий. Вторая – бороться за людей, оставшихся на этих временно оккупированных территориях, бороться за их умы. Добиваться того, чтобы к ним попадала гуманитарная помощь – причем не только от украинской власти. Такая тактика даст нам возможность понемногу менять ситуацию, минимизировать поддержку террористов местным населением", - отметил он.

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По словам Наливайченко, с февраля 2014 года, СБУ ни дня не работала с луганскими и донецкими управлениями СБУ - они практически сразу перешли на сторону врага.