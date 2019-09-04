Нардеп согласился учить Рабиновича украинскому языку на индивидуальных занятиях (видео)

Дмитрий Лубинец призвал Рабиновича на заседаниях комитета «не нарушать законы Украины».

Член депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец согласился учить украинскому языку сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений его председатель Лубинец сделал Рабиновичу, который является членом указанного комитета, замечание из-за выступления на русском языке.

«Все же у нас есть закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», где языком общения рабочих органов, а комитет является рабочим органом Верховной Рады Украины, прописан украинский. Тем более, все мы слышали с трибуны Верховной Рады Украины, что, Вадим Зиновьевич, вы очень хорошо общаетесь на нашем соловьином языке», - сказал Лубинец.

Он призвал Рабиновича на заседаниях комитета «не нарушать законы Украины».

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На это Рабинович ответил на русском: «Я прошу прощения, я уже подал в Конституционный суд на председателя парламента. Теперь и на вас обязательно подам. Я хочу вам объяснить разницу между законом о Регламенте и Конституцией Украины... Гарантирует всем гражданам равные языковые права».

Он добавил, что когда выступает от имени фракции, то согласовывает с ней текст и зачитывает его. Однако, по словам депутата, выражать свои мысли ему проще на русском языке.

«Вы хотите лишить меня права выражать свое мнение? Давайте все же тогда решим этот вопрос в конституционном порядке», - сказал Рабинович.

Депутат также отметил, что не все из-за определенных «исторических» или других причин свободно владеют украинским языком. «Мы учимся. Но нам пока трудно», - добавил он.

На это Лубинец отметил, что не запрещал Рабиновичу выражать его позицию, а лишь обратил внимание на законодательство. «Если вы учите украинский язык, я думаю, что вы всей стране покажете, что это нетрудно, и на следующем комитете, возможно, не следующем, а через несколько комитетов, мы с вами проведем обсуждение законопроектов все же на украинском языке», - сказал он.

В свою очередь, Рабинович обратился к Лубинцу: «Вы готовы выделить время со мной заниматься?». Он попросил Лубинца, чтобы Секретариат комитета подготовил для них «график индивидуальных занятий».

«Даю поручение Секретариату подготовить рабочее время, не менее одного часа, на пленарной неделе, для того, чтобы председатель комитета, народный депутат Лубинец с председателем подкомитета Рабиновичем могли общаться и изучать украинский язык», - сказал Лубинец.

Рабинович уточнил, может ли он с собой брать камеру на эти занятия и делать онлайн-трансляцию.

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