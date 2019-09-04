Стал известен размер зарплаты Зеленского, Богдана, Рябошапки и других топ-чиновников

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за август получил на 17 тысяч гривень больше, чем президент Владимир Зеленский.

За август 2019 года президент Украины Владимир Зеленский получил заработную плату в размере 22 тысяч 540 гривень. Соответствующая информация, со ссылкой на данные Государственного управления делами, появилась в Telegram-канале Ze News Ukraine. Читайте такжеРябошапка планирует обновить и очистить прокуратуру до 2020 года Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в августе получил 39 тысяч 874 гривны; Генеральный прокурор Руслан Рябошапка (в августе замминистра юстиции, замглавы Офиса президента) – 37 тысяч 644 гривны; Премьер-министр Алексей Гончарук (в августе замглавы ОПУ) – 32 тысячи 399 гривень; Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк- 31 тысячу 724 гривны; Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко - 26 тысяч 407 гривень; Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - 25 тысяч 716 гривень. Как сообщал УНИАН, в Офисе президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве

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