Стал известен размер зарплаты Зеленского, Богдана, Рябошапки и других топ-чиновников
За август 2019 года президент Украины Владимир Зеленский получил заработную плату в размере 22 тысяч 540 гривень.
Соответствующая информация, со ссылкой на данные Государственного управления делами, появилась в Telegram-канале Ze News Ukraine.
Читайте такжеРябошапка планирует обновить и очистить прокуратуру до 2020 года
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в августе получил 39 тысяч 874 гривны;
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка (в августе замминистра юстиции, замглавы Офиса президента) – 37 тысяч 644 гривны;
Премьер-министр Алексей Гончарук (в августе замглавы ОПУ) – 32 тысячи 399 гривень;
Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк- 31 тысячу 724 гривны;
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко - 26 тысяч 407 гривень;
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - 25 тысяч 716 гривень.
Как сообщал УНИАН, в Офисе президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве