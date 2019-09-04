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Стал известен размер зарплаты Зеленского, Богдана, Рябошапки и других топ-чиновников

15:10, 04 сентября 2019
Политика
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Андрей Богдан в августе получил 39 тысяч 874 гривны / УНИАН

Соответствующая информация, со ссылкой на данные Государственного управления делами, появилась в Telegram-канале Ze News Ukraine.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в августе получил 39 тысяч 874 гривны;

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка (в августе замминистра юстиции, замглавы Офиса президента) – 37 тысяч 644 гривны;

Премьер-министр Алексей Гончарук (в августе замглавы ОПУ) – 32 тысячи 399 гривень;

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк- 31 тысячу 724 гривны;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко - 26 тысяч 407 гривень;

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - 25 тысяч 716 гривень.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве

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Теги: #Владимир Зеленский#Офис Президента