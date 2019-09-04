Эксперт назвал "две мечты Путина", из-за которых война на Донбассе до сих пор продолжается

Военный эксперт отметил, что Путин стремится установить контроль над Украиной, из-за чего война до сих пор продолжается.

Прекращение военных действий на Донбассе может состояться лишь тогда, когда осуществятся две мечты Путина".

"У Путина в этой войне есть своя цель, пока он ее не достигнет – все будет, как и раньше", – заявил в комментарии «Обозревателю» военный эксперт Олег Жданов.

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"У него одна-единственная цель – удержать Украину в политической орбите Кремля. С этим связаны две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", – заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать осенью в зоне боевых действий на востоке страны, он спрогнозировал: "Вооруженный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться, с периодическим обострением и ослаблением – такой, как мы наблюдаем сегодня".

По мнению Жданова, "вопрос в том, чего хочет Путин. Цель войны – это суверенитет Украины. Вся эта кровавая бойня на востоке страны была организована именно для этого. Пока он этого не получит, ничего не закончится. Из-за этого и обмен пленными не состоялся – потому что он не увидел итогового документа, о котором уже упоминал".

В частности, речь шла о "письменном закреплении плана Штайнмайера", который предусматривает перестановку мест политической и военной составляющих Минских договоренностей. "То есть сначала Украина выполняет политическую часть, а потом, на усмотрение России, она, возможно, выполнит воинскую часть, то есть выведет свои войска и передаст нам границу под контроль", – отметил Жданов.

Также он напомнил: "Этого не случилось. Слава Богу, что президент Зеленский не торгует суверенитетом страны".

Таким образом, этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", – убежден эксперт.

Отвечая на вопрос, может ли Путин воспользоваться неопытностью Зеленского в роли Верховного главнокомандующего, он сказал: "Думаю, что нет. Во-первых, Россия сегодня не готова к масштабной войне. Во-вторых, сейчас никто не даст развязать масштабный конфликт на европейском континенте, особенно стране, которая имеет ядерное оружие".