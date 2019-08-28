Путин сейчас не хочет новой встречи в нормандском формате, ему нечего предъявить – эксперт

Лидеры стран нормандской четверки понимают, что на данный момент переговоры будут нерезультативными, считает аналитик.

Встреча лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время маловероятна, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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В комментарии «Главреду» аналитик отметил, что недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной встрече – не более, чем попытка продемонстрировать собственную значимость как политика мировой величины.

Жданов полагает, что лидеры стран понимают: на данный момент переговоры будут нерезультативными. Причем невыгодны они, в первую очередь, президенту РФ Владимиру Путину.

"Сейчас Путин не горит желанием встречаться в нормандском формате, так как ему нечего предъявить. Он готов встретиться разве что для подписания финального документа. Но для этого Украине будет необходимо внести изменения в Конституцию и предоставить боевикам амнистию. Зеленский выступил против этого. То есть фактически, это плюс и минус. Потому я не верю, что эта встреча состоится, так как все понимают, что очередная "пустая" встреча не принесет никому плюсов", - сказал эксперт.

По его мнению, именно эти противоречия между странами-участниками конфликта на Донбассе мешали проводить подобные встречи раньше.

"Как сейчас выглядит расклад в нормандском формате – три страны-миротворца – Россия, Франция и Германия пытаются уговорить Украину помириться самой с собой. Ведь именно непризнание факта войны между Украиной и Россией привело к тому, что большинство стран в мире апеллирует термином "гражданская война". И именно поэтому в правовом поле все сведено к внутреннему конфликту. Тем не менее, Украине не помешало бы определиться с позицией относительно России", - подчеркнул Жданов.

Эксперт обратил внимание на то, что Украине необходимо ответить на ключевой вопрос – «с кем мы воюем».

"Когда мы на него ответим, у нас появится реальный шанс сдаться или выиграть", - резюмировал Жданов.

26 августа сообщалось, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате".