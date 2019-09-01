Зеленский обещает в первый год своего президентства запустить в Украине все главные реформы
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.
Читайте такжеЗеленский об обещанных «посадках» коррупционеров: все начнется осенью
«Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, в Варшаве в конце августа - начале сентября планировалась встреча Зеленского и Трампа. Сегодня, 1 сентября, в Польше с участием лидеров многих стран проходят мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Однако 30 августа Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы контролировать ситуацию в стране в связи с приближением до Флориды урагана "Дориан".