Зеленский обещает в первый год своего президентства запустить в Украине все главные реформы

Президент подчеркнул, что ему не хочется ждать 5 лет для начала реформирования Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

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«Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве в конце августа - начале сентября планировалась встреча Зеленского и Трампа. Сегодня, 1 сентября, в Польше с участием лидеров многих стран проходят мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Однако 30 августа Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы контролировать ситуацию в стране в связи с приближением до Флориды урагана "Дориан".