Посол США перечислил нарушения Россией мирных соглашений

12:32, 14 апреля 2015
Политика
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Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайєтт отмечает, что Россия имеет в восточной Украине элементы военного командования и продолжает поддерживать сепаратистов.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия имеет в восточной Украине элементы командования и контроля для координации там военных операций. Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам", - отметил посол.

Читайте такжеРоссия оставила тяжелое оружие вблизи линии разграничения - ПайеттПайетт отметил, что "мы знаем, что Россия создала тренинговые центры в восточной Украине для артиллерийской подготовки боевиков".

"Россия продолжает удерживать передовые зенитно-ракетные комплексы вблизи линии фронта, нарушая Минские соглашения", - подчеркнул он.

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