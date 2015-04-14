Посол США перечислил нарушения Россией мирных соглашений

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия имеет в восточной Украине элементы командования и контроля для координации там военных операций. Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам", - отметил посол.

Читайте такжеРоссия оставила тяжелое оружие вблизи линии разграничения - ПайеттПайетт отметил, что "мы знаем, что Россия создала тренинговые центры в восточной Украине для артиллерийской подготовки боевиков".

"Россия продолжает удерживать передовые зенитно-ракетные комплексы вблизи линии фронта, нарушая Минские соглашения", - подчеркнул он.