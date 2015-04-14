Посол США перечислил нарушения Россией мирных соглашений
12:32, 14 апреля 2015Политика
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Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайєтт отмечает, что Россия имеет в восточной Украине элементы военного командования и продолжает поддерживать сепаратистов.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Россия имеет в восточной Украине элементы командования и контроля для координации там военных операций. Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам", - отметил посол.
Читайте такжеРоссия оставила тяжелое оружие вблизи линии разграничения - ПайеттПайетт отметил, что "мы знаем, что Россия создала тренинговые центры в восточной Украине для артиллерийской подготовки боевиков".
"Россия продолжает удерживать передовые зенитно-ракетные комплексы вблизи линии фронта, нарушая Минские соглашения", - подчеркнул он.
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