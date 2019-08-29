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Новоназначенные министры пошли в здание правительства проводить заседание – СМИ

22:24, 29 августа 2019
Политика
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Транслировать заседание Кабмина не будут / фото УНИАН

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Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

Сразу после назначения все новоназначенные члены Кабмина поехали в здание правительства. Какие вопросы будут рассматриваться - неизвестно.

Транслировать заседание не будут.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.

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Теги: #Кабмин