Новоназначенные министры пошли в здание правительства проводить заседание – СМИ

Какие вопросы будут рассматриваться на вечернем заседании - неизвестно.

Новоизбранный Кабинет министров в четверг, 29 августа, проведет свое первое заседание. Читайте такжеРада уволила предыдущий состав Кабмина Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве. Сразу после назначения все новоназначенные члены Кабмина поехали в здание правительства. Какие вопросы будут рассматриваться - неизвестно. Транслировать заседание не будут. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.

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