Новоназначенные министры пошли в здание правительства проводить заседание – СМИ
22:24, 29 августа 2019Политика
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Какие вопросы будут рассматриваться на вечернем заседании - неизвестно.
Транслировать заседание Кабмина не будут / фото УНИАН
Новоизбранный Кабинет министров в четверг, 29 августа, проведет свое первое заседание.
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Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.
Сразу после назначения все новоназначенные члены Кабмина поехали в здание правительства. Какие вопросы будут рассматриваться - неизвестно.
Транслировать заседание не будут.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.
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