"Украинцы летят домой": между Украиной и Россией начался обмен пленными - СМИ
Между Украиной и Россией начался обмен пленными.
Об этом говорится в сообщении новоизбранного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки с ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову.
«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», - говорится в сообщении.
«Источники в Украине рассказали, что обмен состоялся. Сейчас бойцы Альфы и сотрудники СБУ направляются в аэропорт Жуляны, куда должен прибыть борт с обмененными», - сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Также со ссылкой на источники сообщается, что «в данный момент президент Владимир Зеленский вместе с охраной выезжает в аэропорт Жуляны, чтобы встречать обмененных».
Как сообщал УНИАН, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией.