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В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и Россией - экс-депутат Госдумы РФ

02:03, 30 августа 2019
Политика
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 Фото Роман Цимбалюк, УНИАН

Об этом заявил бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, получивший гражданство Украины.

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"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", – написал он в Facebook.

В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен произойдет прямо ночью.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Также сегодня стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова.

Сегодня депутат от партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина и РФ еще не согласовали окончательный вариант обмена удерживаемыми лицами.

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Новость в сюжете: Возможный обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Украина#Россия#обмен пленными#украинские политзаключенные