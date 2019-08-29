Рада уволила предыдущий состав Кабмина

Разумков поблагодарил членов правительства Гройсмана за работу и обратился к новоизбранным чиновникам с пожеланием показать «гораздо более эффективную работу».

Верховная Рада Украины уволила предыдущий состав Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 372 народных депутата.

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По настоянию народных депутатов был обнародован список лиц, которые освобождаются от должностей в правительстве. Среди них был и Арсен Аваков, который является министром внутренних дел Украины. Члены фракции «Европейская солидарность» пересмеивались между собой, что увольнение Авакова произошло уже после того, как он получил назначение в новом правительстве.

Председатель ВР Дмитрий Разумков поблагодарил членов правительства Владимира Гройсмана за работу и обратился к новоизбранным чиновникам с пожеланием показать «гораздо более эффективную работу».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.