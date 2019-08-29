Дубилет может покинуть Мonobank для работы министром Кабмина

Фракция "Слуга народа" предложила назначить экс-менеджера "ПриватБанка" и соучредителя Мonobank Дмитрия Дубилета министром Кабмина.

Соучредитель Мonobank Дмитрий Дубилет может занять должность министра Кабинета министров Украины.

Об этом написал сооснователь Мonobank Олег Гороховский в своем Telegram-блоге.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект Мonobank. Если Рада поддержит его кандидатуру, разумеется", - отметил он.

О том, что парламентская фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Дмитрия Дубилета на должность министра Кабинета министров, сказано в соответствующем документе с подписью председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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С 16 июля 2019 года Дмитрий Дубилет работает советником и.о. председателя СБУ Ивана Баканова.

С 2010 по 2016 год занимал должность IT-директора "ПриватБанка" в городе Днепр.

Соучредитель мобильного банка monobank. Сын бывшего руководителя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

В 2006 году получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

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