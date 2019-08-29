Министром иностранных дел стал дипломат Пристайко

Верховная Рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел дипломата Вадима Пристайко. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

За решение проголосовало 310 нардепов.

Кто такой Вадим Пристайко

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Вадим Пристайко - украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель аппарата, с 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде. Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса (2016).

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины (2017). Глава Миссии Украины при НАТО с 7 июля 2017 года. Заместитель Главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского с 22 мая 2019 года, отвечает за внешнеполитические вопросы. Член СНБО (с 31 мая 2019).