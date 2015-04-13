Порошенко и Меркель надеются на результативность встречи глав МИД "нормандской четверки"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко проинформировал Меркель о эскалации ситуации на Донбассе из-за непрекращения боевиками огня и невыполнения ими требования полного отвода тяжелой техники. Президент Украины также отметил необходимость немедленного освобождения всех заложников.

Порошенко призвал увеличить мониторинговую миссию ОБСЕ и усилить ее технически для верификации нарушений прекращения огня и отвода техники.

Читайте такжеПереговоры глав МИД "нормандской четверки" начались в Берлине

Президент Украины и Федеральный канцлер Германии согласились, что необходимо создать все условия для поступления гуманитарной помощи для пострадавших, проживающих в Донецкой и Луганской областях, в частности той, что поступает при содействии Международного Комитета Красного Креста.

Собеседники выразили надежду на результативность проведения встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в Берлине и договорились продолжить диалог по ее результатам.