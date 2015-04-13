Штайнмайер увидел значительное урегулирования ситуации на востоке Украины
21:39, 13 апреля 2015Политика
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За два месяца произошло значительное урегулирования ситуации в Украине, но праздновать победу рано.
REUTERS
Об этом заявил в Берлине, открывая встречу глав МИД "нормандской четверки", глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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"Без сомнения, за два месяца произошло значительное урегулирование ситуации на востоке Украины, однако, как убедили нас пасхальные праздники, победу праздновать рано", - заявил министр, сообщает РИА Новости.
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