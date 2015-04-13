Климкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии, Франции и России

13:28, 13 апреля 2015
Политика
1090 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Франции Лораном Фабиусом и России Сергеем Лавровым.

УНИАН

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

"Берлин встречает министра Павла Климкина: впереди ответственные переговоры в Нормандском формате", - написал он.

Читайте такжеЕвродепутатка предлагает включить ЕС в нормандский формат

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине запланирована встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter