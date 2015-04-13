Климкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии, Франции и России
13:28, 13 апреля 2015Политика
1090 0
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Франции Лораном Фабиусом и России Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / УНИАН
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.
"Берлин встречает министра Павла Климкина: впереди ответственные переговоры в Нормандском формате", - написал он.
Читайте такжеЕвродепутатка предлагает включить ЕС в нормандский формат
Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине запланирована встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.
Берлін зустрічає Міністра @PavloKlimkin: попереду відповідальні переговори у Нормандському форматі pic.twitter.com/Pt5hDGNKt0
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 13, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter