Климкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии, Франции и России

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

"Берлин встречает министра Павла Климкина: впереди ответственные переговоры в Нормандском формате", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине запланирована встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.