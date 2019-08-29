Фракции в Раде избрали своих руководителей

Со своими руководителями определились фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В Верховной Раде Украины IX созыва сформировали пять фракций. Новосозданные фракции избрали своих руководителей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, председателем фракции партии «Слуга народа» избран Давид Арахамия.

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Председателем фракции "Батькивщина" избрана Юлия Тимошенко. Такое решение сегодня принято на заседании народных депутатов от "Батькивщины".

В то же время сопредседателями фракции "Европейская солидарность" избраны Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Руководителем фракции партии "Голос" избран Сергей Рахманин.

Сопредседателями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", в свою очередь, стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, депутаты Верховной Рады приняли присягу. На торжественном заседании Верховной Рады Украины ее зачитал самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе.