Депутаты Рады торжественно принесли присягу – ее зачитал старейший избранный нардеп (фото)

Народные избранники будут подписывать присягу до 13:00.

Самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

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Как известно, именно такая процедура предусмотрена Конституцией и законодательством Украины.

Народные депутаты Украины стоя слушали оглашение текста присяги народного депутата Украины.

Напомним, после торжественного заседания в 13.00 продлится перерыв, во время которого депутаты будут подписывать присягу. В 13.00 должно начаться рабочее заседание ВР, на котором планируется рассмотрение 27 вопросов повестки дня.