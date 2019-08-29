Депутаты Рады торжественно принесли присягу – ее зачитал старейший избранный нардеп (фото)
10:35, 29 августа 2019Политика
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Народные избранники будут подписывать присягу до 13:00.
Депутаты новой Рады торжественно принесли присягу / REUTERS
Самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.
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Как известно, именно такая процедура предусмотрена Конституцией и законодательством Украины.
Народные депутаты Украины стоя слушали оглашение текста присяги народного депутата Украины.
Напомним, после торжественного заседания в 13.00 продлится перерыв, во время которого депутаты будут подписывать присягу. В 13.00 должно начаться рабочее заседание ВР, на котором планируется рассмотрение 27 вопросов повестки дня.
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