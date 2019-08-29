Зеленский предложил оставить Авакова на посту министра внутренних дел

На должность министра финансов будет предлагаться кандидатура действующего главы Минфина Оксаны Маркаровой.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа заявила, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции предложил оставить в новом правительстве в должности министра внутренних дел действующего главу МВД Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в кулуарах парламента.

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«По министру внутренних дел есть предложение голосовать за Авакова от президента», - заявила она.

На вопрос, будет ли она голосовать за такое кадровое решение, депутат ответила: «Я считаю, что если это предложение президента, то мы будем его поддерживать».

Также Пидласа отметила, что на должность министра финансов будет предлагаться кандидатура действующего главы Минфина Оксаны Маркаровой. «Она определенно пользуется уважением в международных организациях и МВФ, поэтому то, что она остается, является позитивным шагом для украинского правительства», - сказала депутат.

В целом, по словам Пидласы, дискуссий с президентом относительно кадровых предложений не было. «Мы все поддерживаем видение президента», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, депутаты Верховной Рады приняли присягу. На торжественном заседании Верховной Рады Украины ее зачитал самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе.