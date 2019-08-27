"Государство в смартфоне": в "Слуге народа" создали чат-бот для неопытных нардепов

В пропрезидентской партии презентовали программу-проводник, которая поможет депутатам сориентироваться в новой для них работе.

Избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко совместно с экспертом по вопросам искусственного интеллекта аналитического центра «Украинский институт будущего» Антоном Семеновым и председателем IT-управления Верховной Рады Алексеем Сидоренко презентовали электронный помощник – чат-бот для народных депутатов.

Читайте такжеПарубий подтвердил, что СБУ и ГБР "заблокировали" тестирование новых сенсорных клавиш в РадеКак передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась на пресс-конференции в Киеве.

По словам Янченко, создание этого чат-бота является реализацией одного из приоритетных направлений программы президента Украины Владимира Зеленского и команды «Слуги народа» по созданию «государства в смартфоне».

«Это одна из инициатив преобразования бюрократического государства в государство в смартфоне, которая доступна и близка для тех граждан, которые в ней нуждаются. В Верховную Раду нового созыва зашло очень большое количество новых народных депутатов. Это люди, для которых это первый опыт. Собственно, мы уже столкнулись с большим количеством бюрократии подачи документов, сбора справок, сбора «бумажечек» для того, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате Верховной Рады», – пояснила Янченко.

По ее словам, чат-бот поможет выяснить, каким образом зарегистрировать, оформить на работу помощников, каким является порядок организации командировок, каким образом записаться в тот или иной комитет или группу дружбы с другой страной.

Читайте такжеПредставитель президента в Раде подтвердил подготовку законопроекта о сокращении количества нардепов«Есть огромное количество организационных вопросов, с которыми новые народные депутаты встретятся впервые. Для того, чтобы помочь им, с одной стороны, сориентироваться в этом, с другой стороны, для того, чтобы не создавать информационный хаос, мы совместно с Украинским институтом будущего и IT-управлением Верховной Рады Украины пришли с инициативой создать такой чат-бот», – сказала Янченко.

Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов отметил, что чат-бот функционирует в Telegram.

«Чат-бот созданный для того, чтобы помогать народному депутату, чтобы сократить время на поиск тех или иных документов, он может отвечать на много вопросов, ответы на которые содержатся в специализированных базах данных ВР, различных справочниках, различной нормативной документации», – заявил эксперт.

«Данный бот может помочь народному депутату в правильном оформлении своих помощников, что для этого необходимо, куда обращаться. Бот может показать народному депутату, какие залы доступны для заседаний, какие залы каких комитетов касаются, для того, чтобы народный депутат мог быстро и оперативно сориентироваться... Бот может рассказать своему пользователю о законотворческой деятельности, рассказать о терминологии», – сообщил Семенов.

Глава IT-управления ВР Алексей Сидоренко назвал создание чат-бота «первым шагом на пути к цифровой трансформации новой Верховной Рады Украины».

«Это гид, проводник по сложным бюрократическим и организационным процессам, в которые надо достаточно быстро вникнуть народным депутатам 9-го созыва», – подчеркнул Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде из-за внедрения в работу сенсорной кнопки для блокировки неперсонального голосования происходят следственные действия.